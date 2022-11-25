Транспорт 25 ноября 2022, 12:33 Жители Подмосковья при помощи карты «Мир» сэкономили на проезде 20 млн рублей Скидка 10 рублей на оплату проезда картой «Мир» в Подмосковье действует до 31 декабря РИА «Новости»

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Платежная система «Мир» помогла жителям Подмосковья за два месяца сэкономить на проезде в общественном транспорте около 20 миллионов рублей. Кешбэк или скидку можно получить до конца года.

В Москве на карту вернется кешбэк 10% за оплату проезда на метро, МЦК, МЦД и на всем наземном общественном транспорте.

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В Подмосковье автоматически дадут скидку 10 рублей на поездки в автобусах, электробусах и трамваях. Также в подземке действует акция на годовой абонемент «Тройка» — вернут до 2,5 тысячи рублей.

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Для этого при помощи мобильных платежных сервисов Mir Pay или Samsung Pay нужно загрузить карту «Мир» в смартфон на базе Android с функцией NFC, открыть приложение и поднести устройство к терминалу. Для получения кешбэка необходимо привязать карту к своему аккаунту в приложении «Метро Москвы».

«Благодаря нашему предложению количество оплат смартфонами с привязанными картами „Мир“ в общественном транспорте Подмосковья только за сентябрь и октябрь возросло более чем в два раза», — сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы Мария Точилова.

Елизавета Дубинкина из Одинцова рассказала, что участвует в акции почти каждый день. Она ездит на учебу с пересадкой — сначала на автобусе, потом на МЦК. Дорога отнимает около 45 минут и двойную оплату, но благодаря акции удается экономить.

«Выгодно — я экономлю 10 рублей за каждую поездку. Удобно, потому что телефон постоянно с собой, а карточку или кошелек можно оставить дома», — сказал Альберт Демурчян из Москвы.

Акция платежной системы «Мир» действует почти в 20 регионах страны. Она продлится до 31 декабря. Пассажиры смогут и дальше оплачивать билет в общественном транспорте и экономить.