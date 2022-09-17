Жители Петербурга назвали транспортную реформу несостоятельной | 360°

Транспорт 17 сентября 2022, 21:21 Поделиться Telegram

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Viber Жители Петербурга назвали транспортную реформу несостоятельной

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Транспортная реформа не понравилась жителям Санкт-Петербурга. Нововведение не облегчило, а лишь парализовало движение. Об этом сообщило Nation News.

Из-за отмены маршруток многим людям часами приходится ждать общественный транспорт. Места в салонах автобусов почти не хватает. Кроме того, введение новых путей следования по старым маршрутам запутало многих жителей города. Теперь добираться до места назначения приходится с пересадками или проходить часть маршрута пешком, передала «Политика сегодня».

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«Уехать на 185 от Черной речки, например, в наш район в час пик — это нереально, пропускаешь по два-три автобуса, потому что они переполнены», — рассказала жительница города.

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