«Жители очень ждут». Новую развязку откроют в Красногорске в конце месяца

В конце октября в Красногорске откроют еще одну транспортную развязку. Новая дорога увеличит пропускную способность Ильинского и Волоколамского шоссе.

Также в Московской области появится долгожданный путепровод в Балашихе, в микрорайоне Салтыковка. Дорога соединит два микрорайона, а также поможет ликвидировать пробку на железнодорожном переезде.

«Мы на прошлой неделе открыли новую развязку — переезд в Реутове, в октябре планируем завершить развязку в Красногорске и открыть в Балашихе. Очень надеюсь, что строители нас не подведут, жители очень ждут этой программы. Она позволяет пропустить огромное количество автомобилей, делать жизнь совершенно комфортной», — отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Источник фото: телеканал «360»

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Осенью откроют и западный обход Сергиева Посада. Строители обещают сдать дорогу в ноябре. Развязка снизит нагрузку на основные магистрали города. Всего до конца года в Подмосковье появятся 10 крупных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. На эти цели выделено около 26 миллиардов рублей.