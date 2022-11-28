Транспорт 28 ноября 2022, 14:44 Жители Москвы и Петербурга первыми опробуют совместные поездки на такси «Яндекс Go» запустил совместные поездки на такси в Москве и Петербурге РИА «Новости»

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Жителям Москвы и Петербурга стал доступен новый формат поездок на такси — совместный. Его запустил сервис «Яндекс Go». О новинке рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По их данным, такой формат использования такси предложат пассажирам с похожими маршрутами. Всего допустят не более двух попутчиков.

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Новый тип поездок повлияет на стоимость и время в пути. По предварительным расчетам, продолжительность выполнения заказа в среднем увеличится на 10 минут.

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«Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих [клиентов], а водитель заработает больше», — уточнили представители сервиса.

Выгоду для водителя они объяснили выполнением двух заказов одновременно. Примерную разницу в цене представители компании пока не назвали. Также они не уточнили, будет ли услуга распространена на другие регионы присутствия «Яндекс Go».