Транспорт 28 июня 2023, 15:09 Жителей столицы пригласили отметить День кораблестроителя в павильоне Московского транспорта Дептранс столицы: День кораблестроителя отметят 29 июня в павильоне Московского транспорта РИА «Новости»

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День кораблестроителя отметят в павильоне Московского транспорта 29 июня, сообщил дептранс столицы в Telegram-канале.

Для детей подготовили экскурсию по павильону и лекцию о первых в мире круглогодичных судах и перспективах их развития.

Одна из основных задач нашего павильона — просвещение и образование наших юных посетителей. <…> В этот раз мы расскажем о самом новом транспорте на реке. Сабина Цветкова Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта

Среди посетителей разыграют лимитированные карты «Тройка» с изображением речного транспорта Москвы и вкусные подарки.

Чтобы бесплатно попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться.

Обновленный павильон Московского транспорта открыли на площади Киевского вокзала. А недавно по Москва-реке начали курсировать электротрамваи.