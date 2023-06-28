28 июня 2023, 15:09
Жителей столицы пригласили отметить День кораблестроителя в павильоне Московского транспорта
Дептранс столицы: День кораблестроителя отметят 29 июня в павильоне Московского транспорта
День кораблестроителя отметят в павильоне Московского транспорта 29 июня, сообщил дептранс столицы в Telegram-канале.
Для детей подготовили экскурсию по павильону и лекцию о первых в мире круглогодичных судах и перспективах их развития.
Одна из основных задач нашего павильона — просвещение и образование наших юных посетителей. <…> В этот раз мы расскажем о самом новом транспорте на реке.
Сабина Цветкова
Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта
Среди посетителей разыграют лимитированные карты «Тройка» с изображением речного транспорта Москвы и вкусные подарки.
Чтобы бесплатно попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться.
Обновленный павильон Московского транспорта открыли на площади Киевского вокзала. А недавно по Москва-реке начали курсировать электротрамваи.
Корабли
Москва 2023
Дептранс Москвы
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