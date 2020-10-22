facebook_pixel
    22 октября 2020, 11:01

    Жителей Петербурга не будут пускать в общественный транспорт и такси без масок

    Ксения Басырова

    Жителей Санкт-Петербурга не будут пускать без масок в общественный транспорт и такси. Такое распоряжение выпустили власти города.
    Жителей Петербурга не будут пускать в общественный транспорт и такси без масок

    «С 26 октября пассажирам общественного транспорта без гигиенических масок и перчаток может быть отказано в перевозке, то же правило распространяется и на такси», — сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

    Пассажира без маски смогут не пускать в автобусы, трамваи и троллейбусы сотрудники транспортных предприятий. Самим кондукторами и водителям также необходимо обязательно носить маску. Исключение составляют те, кто едет в машине в одиночестве, но только если салон автомобиля продезинфицирован.

    Кроме того, увеличится число рейдов по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте и такси.

    Ранее RT сообщил, что больницы Санкт-Петербурга получат дополнительные средства индивидуальной защиты и лабораторное оборудование. Для этого из резервного фонда выделят 34 миллиона рублей. Еще два миллиарда рублей потратят на маски и костюмы для медперсонала и пациентов больниц города.