Жителей Крыма попросили не пользоваться мостом через Керченский пролив без острой необходимости | 360°

Транспорт 09 октября 2022, 20:00 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Крыма попросили не пользоваться мостом через Керченский пролив без острой необходимости Мининформ Крыма призвал местных жителей реже пользоваться мостом через Керченский пролив РИА «Новости»

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Жителей Крыма призвали не пользоваться мостом через Керченский пролив без острой необходимости. Просьба поступила от сотрудников Мининформа республики. Их слова процитировал ТАСС.

Просьба распространяется на ближайшие дни. Точные сроки подобного ограничения пока не названы. Ведомство обратилось с этим запросом к крымчанам из-за текущей ситуации с пропускной способностью дороги общего пользования через Керченский пролив.

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«Просим вас (жителей республики) без острой необходимости в ближайшие дни не выезжать на личном автотранспорте на Таманский полуостров», — сказали представители регионального Мининформа.

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Их слова дополнили в местном Минтрансе. Сотрудники этого ведомства напомнили о существовании других способов добраться до материковой части России. В частности, они упомянули о паромной переправе. Этот вариант доступен для легковых и грузовых машин.

Кроме того, Минтранс Крыма сообщил об альтернативном наземном пути следования. Он пролегает через Херсонскую, Запорожскую и ДНР.

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