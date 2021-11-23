Жителей Казани предупредили о наказании за задержки транспорта из-за QR-кодов

Пассажиры, которые задерживают в Казани общественный транспорт из-за отсутствия QR-кодов, будут нести ответственность за простой. Об этом сообщило МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

По данным организации, 22 ноября, в 06:33, центральному диспетчеру сообщили, что на остановке улицы Восстания пассажир в трамвае № 1 отказался предъявлять QR-код, но при этом не вышел из салона. После этого центральный диспетчер вызвал полицию. Стражи порядка вывели местного жителя из трамвая, в его отношении составили протокол об административном правонарушении.

Из-за этого случая задержка движения составила один час, на остановке за это время собралось еще 10 трамваев.

«МУП „Метроэлектротранс“ будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик. Согласно выручке, утвержденной комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6407 рублей», — сказано в сообщении Метроэлектротранса.

Татарстан стал первым регионом в России, который ввел обязательные QR-коды для проезда в общественном транспорте. В прошедший понедельник из общественного транспорта в Казани высадили более 700 человек. За этот день зафиксировали несколько случаев нападения на кондукторов.