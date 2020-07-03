Житель Тюмени продает авто на веслах за 12 миллионов рублей

«Продам очень редкий автомобиль-амфибию Volkswagen Type 166 Schwimmwagen 1943 года выпуска в том виде, в котором он съехал с конвейера. Двигатель 1.1 л / 25 л. с. / Бензин. Автомобиль в идеальном состоянии, ездили на нем крайне мало. ТО проходит каждый год. Все дополнительное оборудование к авто, которое на фото, идет в подарок», — говорится в объявлении.

По словам продавцв, в комплекте с ретроавтомобилем идут два весла, запасное колесо, лопата и противогаз.

Пользователи соцсети иронично отнеслись к объявлению. По их мнению, от старой машины осталась только аптечка. А даже, если авто действительно 1943 года, то там нужно все менять. Еще один мужчина предложил прикрутить колеса к лодке и продать ее за 200 тысяч рублей.