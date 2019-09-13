Житель Тюмени притворился машиной. Теперь его проверит ГИБДД

Житель Тюмени стал звездой Рунета, притворившись машиной. Именно так: он пересек перекресток на своих двоих, но гордо держа номерной знак.

Как видно на опубликованном видео, необычный участник дорожного движения пересек перекресток улиц Ленина и Челюскинцев поздно вечером 10 сентября. Его «машинный опыт» попал на камеру, и теперь сотрудники ГИБДД Тюмени изучают видео на правомерность.

«Проходит проверка по факту нарушения правил дорожного движения пешеходом. За это грозит административная ответственность в виде штрафа в 500 рублей либо предупреждения. То, что касается номера автомобиля, с которым он ходил, то все постановления о нарушении ПДД выносит сотрудник центра фото- и видеофиксации: сверяет фото, проверяет адреса, подписывает постановление», — сказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

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Ситуацию осложняет еще и то, что мужчина пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора. Камера могла поймать нарушение, чтобы потом выставить обладателю номера штраф за проезд на красный. Но в ГИБДД рассказали, что решение о штрафах принимает человек и он видит, что перекресток пересек не автомобиль.

В ГИБДД также обещали выяснить причину, по которой мужчина решил притвориться автомобилем.