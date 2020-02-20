Житель Петербурга снимал дорогую резину с автомобилей каршеринга и продавал в интернете
Житель Санкт-Петербурга арендовал каршеринговые машины BMW, снимал с колес резину и продавал в интернете. Полиции удалось задержать подозреваемого. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
В июле прошлого года мужчина 27 лет брал в аренду автомобили через приложение каршеринга. На машинах марки BMW он три раза заезжал в шиномонтаж, где заменял дорогую резину на изношенную.
Снятую резину он продавал в интернет-сервисе.
Общая сумма ущерба компании каршеринга — 46 тысяч рублей.