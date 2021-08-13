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    13 августа 2021, 02:23

    Названы критерии, по которым женщины выбирают авто

    Арина Бобкова

    Каждая десятая женщина выбирает автомобиль импульсивно. Об этом сообщило ИА НСН.

    Названы критерии, по которым женщины выбирают авто

    Специалисты агентства «Автостат» провели исследование, в ходе которого установили, чем руководствуются женщины во время выбора автомобиля. Исследование показало, что 58% женщин подходят к вопросу осознанно, обсуждая будущую покупку с родственниками и друзьями. 42% респондентов ориентируются только на свой вкус. Исследование показало также, что покупка нового авто придает женщине уверенности.

    При этом 57% опрошенных рассказали, что не нуждаются в советах со стороны. Как отметили специалисты, женщинам свойственно тратить куда меньше времени на изучение характеристик и параметров машины.

    Ранее Китай заявил о падении продаж автомобилей. По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (СААМ), продажи машин в стране за июль упали на 11,9%. Причиной такого падения называют глобальную нехватку полупроводниковых материалов из-за пандемии коронавируса.