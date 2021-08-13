Названы критерии, по которым женщины выбирают авто

Каждая десятая женщина выбирает автомобиль импульсивно. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалисты агентства «Автостат» провели исследование, в ходе которого установили, чем руководствуются женщины во время выбора автомобиля. Исследование показало, что 58% женщин подходят к вопросу осознанно, обсуждая будущую покупку с родственниками и друзьями. 42% респондентов ориентируются только на свой вкус. Исследование показало также, что покупка нового авто придает женщине уверенности.

При этом 57% опрошенных рассказали, что не нуждаются в советах со стороны. Как отметили специалисты, женщинам свойственно тратить куда меньше времени на изучение характеристик и параметров машины.

Ранее Китай заявил о падении продаж автомобилей. По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (СААМ), продажи машин в стране за июль упали на 11,9%. Причиной такого падения называют глобальную нехватку полупроводниковых материалов из-за пандемии коронавируса.