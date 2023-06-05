05 июня 2023, 15:09
Железную дорогу на Крымском мосту приведут в порядок до 1 июля
Глава Минтранса Савельев: пути на Крымском мосту приведут в порядок до 1 июля
Железнодорожные пути Крымского моста собираются привести в рабочее состояние до 1 июля. Об этом президента России Владимира Путина проинформировал министр транспорта Виталий Савельев, сообщил ТАСС.
«По железнодорожной части моста тоже успешно работа проведена: 5 мая текущего года открыто движение по второму пути. <…> Сейчас — до 1 июля — мы завершим, приведем в нормативное состояние первый путь, который до этого находился в работе. Они оба рабочие, но мы до нормативного состояния должны его довести», — сказал глава Минтранса.
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Он добавил, что аэропорт Мариуполя может вновь начать работать уже в 2024-2025 годах. Также ведомства отвечает за восстановление авиагаваней в Луганске, Донецке, Херсоне, Запорожье.
Грузовик подорвали на Крымском мосту 8 октября 2022 года. В результате этого цистерны находившегося рядом грузового поезда загорелись. Два пролета части моста для машин обрушились, железнодорожное движение пришлось остановить. Движение автомобилей возобновили 23 февраля 2023 года.
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