Железнодорожные перевозки в России включат в программу туристических чартеров

Министерство транспорта, РЖД и Ростуризм изучат идею распространения действующей внутренней чартерной авиапрограммы на путешествия железнодорожным транспортом. Соответствующее поручение дал им премьер-министр России Михаил Мишустин, передали в ТАСС.

С соответствующим вопросом к Мишустину обратилась гендиректор санаторно-курортной компании «Машук Аква-Терм» Ольга Акимова во время совещания по туризму в Горно-Алтайске.

«Запуск программы чартерных перевозок в стране совершенно по-другому дал возможность формировать те самые пакетные туры и возможности привлечения людей в самые заповедные места нашей страны», — ответил премьер-министр.

На программу в трехлетнем бюджете предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей ежегодно.

На том же совещании Мишустин заявил, что гранты на развитие туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получат порядка 800 проектов малого и среднего бизнеса до конца 2022 года. Гранты можно использовать для создания кемпингов, обустройство маршрутов, пляжей, разработку экскурсий и на другие цели.