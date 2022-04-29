Железнодорожное сообщение возобновили между РФ и Монголией

Между Россией и Монголией возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение, которое было приостановлено в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил RT.

Поезда снова будут ездить из Иркутска в Улан-Батор и обратно. По вторникам и пятницам они будут отходить с иркутского вокзала в 02:57 по московскому времени. Из монгольской столицы обратный поезд будет ездить по субботам и воскресениям. Отправление в 15:22 по местному времени.