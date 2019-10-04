Железнодорожное сообщение с Крымом начали готовить к запуску

Исполняющий обязанности генерального директора Крымской железной дороги Алексей Красоткин рассказал, что новые составы Росимущество закупило для Крыма из Твери.

Три новых электровоза и семь тепловозов уже прибыли на полуостров, локомотивные бригаду приступили к обучению персонала.

Также закупили 166 новых вагонов, среди которых будут купейные и плацкартные одноэтажные и двухэтажные вагоны.

Красоткин уточнил, что сейчас компания имеет 9 электропоездов и 8 тепловозов, которые заняты на пригородных направлениях.

Реновацию подвижного состава провели в 2016 году.

По словам гендиректора, поезда от Керчи до Севастополя будут идти около 7 часов, а до Симферополя — 5 часов.

По оптимистичным прогнозам, уже летом 2020 года туристы смогут приехать в Крым на поезде.