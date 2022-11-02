Железнодорожное сообщение между Россией и КНДР восстановили после перерыва | 360°

Транспорт 02 ноября 2022, 23:24 Железнодорожное сообщение между Россией и КНДР восстановили после перерыва

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После двухлетнего перерыва железнодорожное сообщение между Северной Кореей и и Россией восставлено. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на представителей пресс-службы Дальневосточной железной дороги.

По данным издания, первым поездом в Северную Корею доставят 30 породистых скакунов. Железнодорожный состав проедет через пограничный переход «Хасан» — «Туманган», который расположен в Приморье.

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«Следующей отправкой запланирована поставка медикаментов в контейнерах», — добавили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

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