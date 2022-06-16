Железнодорожная станция Мурино в Ленобласти получила новое название

В Ленинградской области переименовали железнодорожную станцию Мурино. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Остановочный пункт получил название Новая Охта. По данным издания, все билеты, которые пассажиры купили до переименования, останутся действительными. Отмечается, что в ближайшем будущем в навигационную систему и информационное табло внесут изменения в связи с переименованием станции.