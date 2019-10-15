Железнодорожная платформа Хлебниково почти готова к запуску МЦД

Железнодорожная платформа Хлебниково готова к запуску первых Московских центральных диаметров на 85%. Работы по благоустройству находятся в завершающей стадии.

Сейчас на платформе меняют покрытия и ограждения. Обустраивают светящиеся полосы безопасности и модули, где пассажиры смогут зарядить телефон.

Основное внимание уделяют элементам навигации. Визуально станции МЦД будут отличаться от остальных. На железнодорожной платформе погодные модули и кассы частично покрасят в цвет физалиса — им обозначается маршрут первого диаметра. Запуск МЦД-1 и МЦД-2 запланирован на конец года.

«Проект МЦД предполагает повышение транспортной доступности для более чем 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Он повысит связанность районов, обеспечит доступ к магистральным видам транспорта для 45 районов Москвы и шести городов и городских агломераций Московской области. Сейчас мы находимся на финальной стадии подготовки к запуску этих первых двух маршрутов», — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы.