Zetta назвала стоимость электрокара
Российская компания Zetta назвала минимальную стоимость своего электрокара. Она составит 550 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора ООО «Zetta» Дениса Щуровского.
«Эта версия при 10 кВт/ч в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км», — приводит слова Щуровского сайт «Известия».
Автомобиль имеет трехдверный кузов. Заряжать аккумулятор можно будет как от розетки на 220-380 вольт, так и от трансформатора.