Zetta назвала стоимость электрокара

«Эта версия при 10 кВт/ч в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км», — приводит слова Щуровского сайт «Известия».

Автомобиль имеет трехдверный кузов. Заряжать аккумулятор можно будет как от розетки на 220-380 вольт, так и от трансформатора.