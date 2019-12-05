Маму с двумя детьми сбили в Зеленограде. Видео

Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что около 18:35 в Зеленограде, на улице Каменка, напротив корпуса 20/16, водитель автомобиля LADA Largus на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мать и двух детей.

Собеседник сообщил, что все трое госпитализированы. По факту ДТП ведется проверка, водитель находится на месте происшествия. Движение в этом районе пока затруднено.

Паблик «Зеленоград.ру» утверждает, что водитель машины сначала сбежал с места наезда, бросив машину. Маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе в 16-м микрорайоне, напротив остановки «Пенсионный фонд».

Источник фото: «ВКонтакте»

Очевидцы сообщили, что одного ребенка сразу забрал реанимобиль, женщину и второго ребенка увезли позже. Судя по всему, самостоятельно пострадавшие двигаться не могли.

Позже в ГИБДД Зеленограда сообщили, что в скорой помощи по дороге в больницу одна из девочек скончалась.