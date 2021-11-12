Заводы Toyota вновь начали работу в Японии

Из-за пандемии коронавируса заводам Toyota в Японии пришлось приостановить свою работу. На производствах не хватало деталей. Сейчас же заводы вернулись к прежнему режиму. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

К работе вернулось 14 заводов Toyota Motor. По прогнозам объемы производства уже к декабрю должны достигнуть отметки в 800 тысяч единиц. Это выше предыдущих показателей на 20 тысяч.

За 2020 год компании удалось произвести около десяти миллионов автомобилей. Компании по объемам производства удалось обойти даже своего конкурента Volkswagen, передала «Говорит Москва».