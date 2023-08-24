Транспорт 24 августа 2023, 19:04 Завод высокоскоростных поездов построят в Москве СТМ построит в Москве завод и выпустит прототип высокоскоростного электропоезда © Компания «Скоростные магистрали»

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Компания «Синара — транспортные машины» (СТМ) представит прототип высокоскоростного электропоезда в 2027 году. Эту информацию на Международном железнодорожном салоне техники и технологий пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо» подтвердил заместитель генерального директора группы «Синара» Антон Зубихин.

По его словам, в настоящее время СТМ начала обсуждать с РЖД контракт на массовые поставки электропоездов. В планах — запустить серийное производство данных поездов для использования на железнодорожных маршрутах.

Мы планируем в 2027 году выпустить прототип электропоезда и направить его на испытания. Антон Зубихин

Для реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург создадут специальную рабочую группу.

Ранее президент России Владимир Путин во время запуска движения по МЦД-3 предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Адлера.