24 августа 2023, 19:04
Завод высокоскоростных поездов построят в Москве
СТМ построит в Москве завод и выпустит прототип высокоскоростного электропоезда
Компания «Синара — транспортные машины» (СТМ) представит прототип высокоскоростного электропоезда в 2027 году. Эту информацию на Международном железнодорожном салоне техники и технологий пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо» подтвердил заместитель генерального директора группы «Синара» Антон Зубихин.
По его словам, в настоящее время СТМ начала обсуждать с РЖД контракт на массовые поставки электропоездов. В планах — запустить серийное производство данных поездов для использования на железнодорожных маршрутах.
Мы планируем в 2027 году выпустить прототип электропоезда и направить его на испытания.
Антон Зубихин
Для реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург создадут специальную рабочую группу.
Ранее президент России Владимир Путин во время запуска движения по МЦД-3 предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Адлера.
РЖД
Технологии
Москва 2023
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