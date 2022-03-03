Завод Toyota в Санкт-Петербурге временно приостановит свою работу

Российский завод Toyota, который находится в Петербурге, приостановит свою работу с 4 марта. Причиной послужила задержка поставок комплектующих. Об этом написало издание «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Для того, чтобы возобновить поставки, необходимо восстановить логистику, сообщило ИА НСН.

Ранее стало известно, что японский автоконцерн Honda объявил о прекращении экспорта своей продукции в Россию. Таким же образом поступила Mazda. Компании поступили так в связи со спецоперацией России на Украине.