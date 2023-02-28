28 февраля 2023, 23:09
Завод Tesla появится в мексиканском штате Нуэво-Леон
Компания-производитель электрокаров Tesla построит в Мексике новый завод. Он расположится в городе Монтеррей в штате Нуэво-Леон. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщил RT.
По словам политика, компания пообещала устранить в Мексике ряд проблем, которые связаны с недостатком воды.
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Tesla планирует вложить средства в постройку акведука и в развитие действующей плотины Ла-Либертад.
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