Транспорт 16 марта 2023, 17:04 Завод «Москвич» выпустит в этом году 2 новые модели

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Российский автомобильный завод «Москвич» планирует выпустить две модели в конце текущего года. Об этом сообщил ТАСС гененеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин.

По словам гендиректора, в четвертом квартале 2023 года планируется выпустить автомобиль сегмента SUV и седан.

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Как сообщил сайт «Ридус», КамАЗ совместно с «Москвичом» собираются организовать выпуск пяти моделей машин — это будут четыре кроссовера и один седан

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