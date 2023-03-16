16 марта 2023, 17:04
Завод «Москвич» выпустит в этом году 2 новые модели
Российский автомобильный завод «Москвич» планирует выпустить две модели в конце текущего года. Об этом сообщил ТАСС гененеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин.
По словам гендиректора, в четвертом квартале 2023 года планируется выпустить автомобиль сегмента SUV и седан.
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Как сообщил сайт «Ридус», КамАЗ совместно с «Москвичом» собираются организовать выпуск пяти моделей машин — это будут четыре кроссовера и один седан
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