Завод «Москвич» может заработать к концу 2022 года | 360°

Транспорт 09 сентября 2022, 13:19 Поделиться Telegram

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Viber Завод «Москвич» может заработать к концу 2022 года

Читать 360tv в

Автомобильный завод «Москвич» может возобновить свою работу уже к концу 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова московских властей.

Как отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сейчас на российском рынке наблюдается сокращение объема продаж автомобилей на 30% по сравнению с 2021 годом, написало АБН.

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С приходом новых компаний, включая китайские, произойдет постепенное оживление. Положительным моментом является и возобновление работы «АвтоВАЗа».

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На заводе «Москвич» планируют выпускать кроссоверы и седаны, добавил Ефимов.

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