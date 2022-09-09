Завод «Москвич» может заработать к концу 2022 года | 360°

Все новости

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:47

Новый детский сад построили в ЖК «Домодедово Парк» в Подмосковье

Происшествия

09 сентября 2022, 13:47

Женщина едва не прирезала мужа в Казани

Реклама

Знаменитости

09 сентября 2022, 13:46

DJ Smash взял гонорар, но отказался выступать в Якутии — СМИ

Спецоперация

09 сентября 2022, 13:45

Жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Эксклюзив

09 сентября 2022, 13:42

«Как в сказку попадаешь». Калининград станет достойной конкуренцией Европе

Путешествия

09 сентября 2022, 13:27

Евросоюз разрешит въезд только родственникам и журналистам из России

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Компания из Мытищ займется импортозамещением материалов для строительства дорог

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Новый парк «Взлет» откроется в Домодедове в 2023 году

Наука

09 сентября 2022, 13:23

Телескоп «Иноуэ» сфотографировал Солнце в уникальном разрешении

Транспорт

09 сентября 2022, 13:19

Завод «Москвич» может заработать к концу 2022 года

Читать 360tv в

Автомобильный завод «Москвич» может возобновить свою работу уже к концу 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова московских властей.

Как отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сейчас на российском рынке наблюдается сокращение объема продаж автомобилей на 30% по сравнению с 2021 годом, написало АБН.

Реклама

С приходом новых компаний, включая китайские, произойдет постепенное оживление. Положительным моментом является и возобновление работы «АвтоВАЗа».

Реклама

На заводе «Москвич» планируют выпускать кроссоверы и седаны, добавил Ефимов.

Машины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама