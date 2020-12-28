Завод «Лада Ижевск» выпустил первые 10 обновленных авто Lada Vesta

В публикации уточняется, что в рестайлинговом авто установлены новые фары, капот, а также передние крылья. Помимо прочего, в салоне доработали переднюю панель, поставили новый мультируль, изменили дверные карты и обивку сидений. Отмечается, что моторная гамма не изменилась, пишет «Известия».

Vesta оснащена 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 и 113 лошадиных сил. Кроме этого, в автомобиле 1,8-литровый агрегат, выдающий 122 лошадиных сил.