Завершилась реконструкция вестибюля станции петербургского метро «Технологический институт-1»

В Санкт-Петербурге после реконструкции откроется обновленный вестибюль станции метро «Технологический институт-1». Об этом сообщило ИА Nation News.

Уточняется, что отремонтированный вестибюль будет работать на вход с 7:00 до 20:00 часов, на выход — с 7:00 до 20:10. При этом в воскресение и праздничные дни он будет закрыт. По данным информагентства, после реконструкции в вестибюле будет четыре новых эскалатора вместо трех старых.