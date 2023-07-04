Транспорт 04 июля 2023, 15:57 Заторы на Крымском мосту достигнут пика 16–17 июля Минтранс заявил, что 16–17 июля ситуация с заторами на Крымском мосту достигнет пика РИА «Новости»

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В Минтрансе отметили, что 16–17 июля ситуация с заторами на Крымском мосту достигнет своего пика. На это на совещании с президентом России Владимиром Путиным указал глава ведомства Виталий Савельев.

Министр пояснил, что в выходные дни количество туристов, которые направляются на полуостров, вырастет еще больше.

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В качестве альтернативного маршрута он предложил задействовать паромную переправу, которой ежедневно сможет воспользоваться до одной тысячи автомобилей.

Всего на этом участке действует шесть паромов. Кроме того, Минобороны готово предоставить два десантных корабля для перевозки туристов.

«По паромной переправе, минуя Крымский мост, будет перевозиться до одной тысячи автомобилей в день, задействовано шесть паромов. Военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу», — заявил глава российского Минтранса.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что, по данным на утро вторника, 4 июля, пробка со стороны Краснодарского края на Крымском мосту сократилась до четырех километров. Среднее время ожидания в пути составило до двух часов.

В ведомстве пояснили, что заторы на дорогах связаны с дополнительными проверками транспорта и багажа туристов, которые приехали на отдых. Отельеры полуострова вошли в положение гостей и не стали отменять брони номеров за опоздание.