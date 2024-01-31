Транспорт 31 января 2024, 06:12 Застрявший во льдах Охотского моря танкер спасли Буксир «Берингов пролив» освободил изо льда застрявший танкер «Остров Сахалин» Unsplash

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Российский танкер «Остров Сахалин» освободили из дрейфующих льдов в Охотском море. Он продолжит плыть в Находку, сообщил РИА «Новости» начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

«В 02:50 по местному времени танкер „Остров Сахалин“ выведен на чистую воду. Далее он последует проливами Екатерины и Сангарским по назначению в порт Находка», — сказал он.

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Спасательный буксир «Берингов пролив», который вывел судно, отправился обратно в Корсаков. Марк Корженко заявил, что сахалинский филиал «Морспасслужбы» и экипаж судна проделали отличную работу.

Танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах недалеко от города Эсаси на острове Хоккайдо, когда плыл с Камчатки в Находку. Япония отправила к нему спасательный ледокол «Тэсио», Россия — буксир «Берингов пролив». Из-за большой сплоченности льда спасатели не сразу смогли подойти к танкеру, плохая видимость осложнила операцию.