19 декабря 2023, 14:04
Застрявший под Анапой сухогруз Blue Shark снимут с мелководья
Морспасслужба снимет с мелководья сухогруз Blue Shark, севший на мель под Анапой
Морспасслужба приступит к снятию севшего на мель под Анапой сухогруза Blue Shark. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.
«Началу работ предшествовало подписание представителем судовладельца соглашения с Морспасслужбой о проведении спасательной операции», — уточнили в агентстве.
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Операцию по снятию корабля начнут 19 декабря. Из-за сильного шторма в ночь на 27 ноября Blue Shark с грузом в 2,8 тысячи тонн ячменя сел на мель в районе поселка Витязево у побережья Анапы.
На корабле находился экипаж иностранцев, состоявший из 21 человека. Моряки не пострадали, как и Blue Shark — течей не зафиксировали.
К месту работ Морспасслужба стянула многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV07 «Спасатель Ильин» и буксир «Николай Семенченко». Специалисты также планируют подключить к операции буксир «Меркурий».
Сухогруз построили еще в 1997 году. Корабль плавал под флагом Белиза, транспортируя полезные ископаемые.
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