Транспорт 19 декабря 2023, 14:04 Застрявший под Анапой сухогруз Blue Shark снимут с мелководья Морспасслужба снимет с мелководья сухогруз Blue Shark, севший на мель под Анапой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Морспасслужба приступит к снятию севшего на мель под Анапой сухогруза Blue Shark. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

«Началу работ предшествовало подписание представителем судовладельца соглашения с Морспасслужбой о проведении спасательной операции», — уточнили в агентстве.

Реклама

Операцию по снятию корабля начнут 19 декабря. Из-за сильного шторма в ночь на 27 ноября Blue Shark с грузом в 2,8 тысячи тонн ячменя сел на мель в районе поселка Витязево у побережья Анапы.

На корабле находился экипаж иностранцев, состоявший из 21 человека. Моряки не пострадали, как и Blue Shark — течей не зафиксировали.

К месту работ Морспасслужба стянула многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV07 «Спасатель Ильин» и буксир «Николай Семенченко». Специалисты также планируют подключить к операции буксир «Меркурий».

Сухогруз построили еще в 1997 году. Корабль плавал под флагом Белиза, транспортируя полезные ископаемые.