Застрявшее в Суэцком канале судно безуспешно попытались подвинуть

Возобновились работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given, из-за которого заблокировано движение по Суэцкому каналу. Однако все попытки пока неудачны, сообщил Independent.

Специалисты пытаются спасти судно транспортной компании Evergreen Marine так, чтобы при этом не выгружать с него контейнеры. Иначе тогда этот процесс затянется еще на несколько дней.

Ever Given очищают от ила, несколько буксиров пытаются сдвинуть его с места. С берега экскаватор и бульдозер подкапывают песчаный берег, чтобы высвободить судно.

Агентство проанализировало спутниковые снимки. Выяснилось, что Ever Given почти не сдвинулось с места, несмотря на все предпринятые усилия.

К 28 марта на место подтянутся еще два буксира. Сейчас особое внимание уделяется дноуглубительным работам по удалению песка и грязи с левого борта носовой части судна. Кроме того, устанавливаются насосы большой мощности, чтобы снизить уровень воды в носовом пустом пространстве судна и носовом отсеке подруливающего устройства.

Управляющая компания Bernhard Schulte Shipmanagement заявила, что команда судна в составе 25 человек находится в безопасности. Все члены экипажа — уроженцы Индии.

Судно с водоизмещением более чем 200 тысяч тонн село на мель 23 марта. На следующий день спасательная операция не принесла результата, поэтому ее остановили до 25-го числа. Из-за ЧП в канале образовалась «пробка» из 185 грузовых судов. В результате морские перевозки подорожали в несколько раз. Каждый день ожидания приносит потери почти 9,6 миллиарда долларов. По словам экспертов, пока положение не критично, но при дальнейшем развитии ситуации на месяцы все может усугубиться.

Грузовое судно шло из Китая в Нидерланды, но село на мель из-за сильного ветра и плохой видимости.