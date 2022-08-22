Зарубежные автомобили вернутся в Россию благодаря параллельному импорту

В последнее время россияне начали замечать автовозы в зарубежными машинами. О ввозе иностранных авто говорят и данные европейского статистического агентства Eurostat. Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, с чем связан рост импорта. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам специалиста, зарубежные автомобили начали появляться в стране благодаря параллельному импорту. При этом ввозят машины в основном из Эмиратов.

«Это практически сплошь автомобили премиального класса. Потому что затраты на перевозку бюджетного и премиального автомобиля одинаковые, но в процентном выражение бюджетному авто это даст такую наценку, что он перестанет быть бюджетным и его никто не покупает», — заявил специалист.

Моржаретто подчеркнул, что параллельный испорт продолжит расти, так как на рынке существует спрос. Однако объемы таких поставок существенно меньше в сравнении с предыдущими показателями.