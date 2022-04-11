Зарядные станции для электромобилей заработали на парковках «Крокус Сити»

Компания Crocus Group совместно с оператором «Скорость света» открыли на территории торгово-выставочного и делового центра «Крокус Сити» сеть зарядных станций для автомобилей. Как сообщила пресс-служба компании, это часть общего направления развития компании в области ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление).

Современные электрические станции постоянного и переменного тока мощностью от 22 до 60 Киловатт заработали на парковках торгово-развлекательного центра Vegas Крокус Сити, торгового центра «Крокус Сити Молл» концертного зала «Крокус Сити Холл» и гипермаркета «Твой дом». Воспользоваться зарядной станцией можно через мобильное приложение it.CHARGE.

«Мы внимательно относимся к новым запросам со стороны наших клиентов и общества в целом, которое сегодня предъявляет повышенные требования к экологичности крупного бизнеса и к уровню сервиса», — заявила директор департамента недвижимости Crocus Group Анастасия Довченко.

Она отметила, что количество электромобилей в московском регионе продолжает расти. Поэтому компания рада предложить владельцам удобную возможность совместить подзарядку транспортного средства с походом по магазинам, посещением кинотеатра, концерта и ресторана.

«Раньше электромобили были уделом техногиков, сегодня они становятся доступны всем. Процесс зарядки не сильно отличается от зарядки вашего телефона: нужно знать, где ближайшая зарядка и какой у вас тип кабеля. Все остальное мы сделаем за вас», — подчеркнул операционный директор «Скорость света» Алексей Чиликин.

По данным агентства «Автостат», число владельцев электроавтомобилей в России продолжает увеличиваться. В прошлом году число купленных транспортных средств на электрической тяге выросло в 3,1 раза по сравнению с данными на 2020 год. Более 40% покупок приходится на жителей Москвы.