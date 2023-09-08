Транспорт 08 сентября 2023, 10:10 Зарядные станции повышенной мощности для электромобилей протестируют в Москве Две зарядные станции повышенной мощности для электромобилей установили в Москве РИА «Новости»

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Департамент транспорта столицы принял решение расширить сеть зарядных станций «Энергия Москвы». Совместно с госкорпорацией «Росатом» они запустили станции повышенной мощности, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы начинаем тестировать новые зарядные станции повышенной мощности, они позволяют подзарядить электромобиль еще быстрее и комфортнее», — рассказал глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

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В ведомстве уточнили, что в скором времени для москвичей станут доступны 40 новых точек с зарядкой повышенной мощности. Первые две тестовые станции уже запустили на улицах Пришвина и 2-й Квесисской.

Подзарядка машины на такой станции займет около 30 минут. На ней разместят два типа разъемов для разных моделей электромобилей Chademo и CCS.

Ранее стало известно, что зарядки для электроавтомобилей в России могут появиться на заправочных станциях.