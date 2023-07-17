Транспорт 17 июля 2023, 16:44 Зарядные станции для электромобилей начнут выпускать российские производители «Ведомости»: «Москвич» и «Моторинвест» будут выпускать зарядные станции для электромобилей Максим Стулов / Ведомости

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Столичный «Москвич», липецкий «Моторинвест» и калининградский «Автотор» запустят производство зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщило издание «Ведомости».

По информации издания, «Моторинвест» начнет работу над производством зарядных станций бренда Evolute в конце 2023 года или в начале 2024 года. «Автотор» не будет самостоятельно производить зарядные станции, но с 2024 года начнет выпускать электронные блоки для них и поставлять их конечным производителям.

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В свою очередь, «Москвич» произведет около двух тысяч зарядных станций, включая 800 быстрых и 1,2 тысячи медленных. На создание эскизов, испытания опытных образцов и запуск производства уйдет около 10 месяцев. При этом 60% из необходимых деталей предоставят локальные поставщики.

В настоящее время в России открылось около 4,5 тысячи электрозаправок, включая 779 быстрых станций. Государство предоставит субсидии на установку быстрых зарядных станций, в том числе компенсирует до 60% стоимости зарядки и до 30% стоимости техноприсоединения к электросети.

Ранее сообщалось о том, что первый в России электромотоцикл создали в Москве.