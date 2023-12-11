11 декабря 2023, 13:36
Зарядные станции для электробусов появятся в Новой Москве
Бочкарев: зарядные станции электробусов установят в деревне Ватутинки в ТиНАО
Зарядная станция для электробусов появится в деревне Ватутинки в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В рамках проекта предусмотрено строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции, установка ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, а также необходимые инженерные коммуникации», — рассказал заммэра.
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Объект будет располагаться в поселении Десеновское. В рамках проекта рабочие обустроят 28 стоянок для городских электробусов и четыре зарядные станции.
Вокруг площадки возведут прозрачные металлические заборы, установят сдвижные ворота, проходные калитки и шлагбаумы, систему видеомониторинга. Кроме того, на объекте оборудуют сооружение для отдыха и здоровья персонала.
Ранее москвичам рассказали, что электробусы начнут курсировать по еще четырем маршрутам в столице.
Строительство
Автобусы
Электромобили
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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