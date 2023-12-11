Транспорт 11 декабря 2023, 13:36 Зарядные станции для электробусов появятся в Новой Москве Бочкарев: зарядные станции электробусов установят в деревне Ватутинки в ТиНАО Сайт мэра и правительства Москвы

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Зарядная станция для электробусов появится в деревне Ватутинки в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках проекта предусмотрено строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции, установка ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, а также необходимые инженерные коммуникации», — рассказал заммэра.

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Объект будет располагаться в поселении Десеновское. В рамках проекта рабочие обустроят 28 стоянок для городских электробусов и четыре зарядные станции.

Вокруг площадки возведут прозрачные металлические заборы, установят сдвижные ворота, проходные калитки и шлагбаумы, систему видеомониторинга. Кроме того, на объекте оборудуют сооружение для отдыха и здоровья персонала.

Ранее москвичам рассказали, что электробусы начнут курсировать по еще четырем маршрутам в столице.