15 сентября 2023, 18:22
Зарядные станции для электробусов начали устанавливать на юго-западе Москвы
Заммэра Москвы Ликсутов: зарядные станции для электробусов установят в ЮВАО
Начались работы по установке ультрабыстрых зарядных станций для электробусов на Саратовской улице в Москве. По плану здесь разместят 12 станций, которые смогут ежедневно заряжать более 70 электробусов, сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.
По его словам, благодаря этому маршруты на юго-восток Москвы переведут с дизельных автобусов на экологические чистые электробусы.
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Кроме того, до конца 2024 года более 380 ультрабыстрых зарядных станций появится в разных районах Москвы.
Столица — центр разработки и производства электротранспорта, европейский лидер по числу электробусов. Мы расширяем сеть зарядной инфраструктуры для запуска новых экологичных маршрутов по поручению Сергея Собянина.
Максим Ликсутов
Ранее конечную станцию автобусов и электробусов открыли у МЦД Остафьево.
Электромобили
Москва 2023
Максим Ликсутов
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