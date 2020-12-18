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    18 декабря 2020, 00:33

    Новогодние трамваи запустили в Краснодаре

    Алена Макаренко

    Трамваи и троллейбусы с новогодними гирляндами вышли на городские маршруты. Об этом сообщил «Царьград».

    Первым праздничным составом был вагон маршрута №3.

    Кроме того, в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении общественный транспорт украшают снежинками и поздравительными надписями «С Новым годом и Рождеством!».

    В городе создают новогоднее настроение несмотря на теплую погоду. В поселке Северном и вовсе зацвела сирень.

    Ранее специалисты МБУ «Коломенское благоустройство» начали подготовку города к празднованию Нового года. Они монтируют иллюминацию, устанавливают елки и развешивают гирлянды. Праздничные деревья появились в поселках Лесной, Первомайский, Заречный, Пески и деревнях Губастово и Карасево.