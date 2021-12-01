Тематический поезд «Сила конкуренции» запустили на Арбатско-Покровской линии метро

На Арбатско-Покровской линии метро с 1 декабря начал курсировать поезд «Сила конкуренции». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Источник фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы

Как уточнил заммэра, каждый из десяти вагонов состава посвящен одной из сфер жизни Москвы — экономике, здравоохранению, промышленности, бизнесу, культуре, технологиям, досугу. На стенах вагонов и на экранах размещены иллюстрации и тексты, рассказывающие о городских сервисах и программах.

«Последние десять лет в Москве ведется системная работа по созданию необходимых условий для развития конкуренции и обеспечению открытости конкурсных процедур. Одним из инструментов для создания комфортной конкурентной среды для всех участников является Портал поставщиков города Москвы, который сегодня объединяет более 240 тысяч предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России», — сказал Владимир Ефимов.

Идею запустить тематический поезд предложил московский Департамент по конкурентной политике. Во время поездки пассажиры смогут узнать о том, каким образом конкуренция улучшает экономическую и социальную ситуацию в Москве.

Источник фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы

Главной отличительной особенностью поезда стала интерактивная квиз-игра, в ходе которой можно проверить и расширить свои знания о жизни современной столицы.

«Мы показали москвичам и гостям Москвы положительные изменения, которые происходят в городе благодаря развитию конкурентной среды. Нам хотелось наглядно продемонстрировать людям, как конкуренция влияет на качество товаров и услуг, в конкретных цифрах и примерах показать горожанам преимущества, которые дает конкуренция», — прокомментировал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Конкуренция может и должна быть честным соревнованием, которое помогает развиваться как отдельным людям, так и целым городам. Будем рады, если наш поезд вдохновит кого-то на открытие собственного бизнеса, расширение уже существующего дела, а кто-то просто посмотрит на жизнь столицы другими глазами Иван Щербаков руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике

Это уже 22-й брендированный состав, который запустили в Москве с начала года.

Источник фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы

«Мы уделяем внимание тому, чтобы все тематические поезда, которые перевозят наших пассажиров, были информативными. Нам показалось интересным погрузить пассажиров в тему конкуренции в Москве не при помощи сухих фактов, а представив сферы, на которые влияет конкуренция — от промышленности до бизнеса и культуры», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Во время торжественного запуска поезда в электродепо «Красная пресня» собравшиеся сразились в интеллектуальной битве, пройдя по указанным QR-кодам для участия в квизе, ответив на 40 уникальных вопросов.

«Многим людям нравится принимать участие в викторинах, в особенности, когда они касаются города, в котором ты проживаешь. Принимая участие в интеллектуальной игре, пассажиры тоже становятся своего рода конкурентами, понимая, насколько хорошо или плохо по сравнению с другими ориентируются в сервисах столицы или в истории Москвы», — отметила гостья церемонии запуска поезда, магистр клуба «Что? Где? Когда?», двукратная обладательница «Хрустальной совы» Елизавета Овдеенко.

Источник фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы

Поезд «Сила конкуренции» будет курсировать по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена шесть месяцев. Ожидается, что за это время с экспозицией состава ознакомятся около двух миллионов пассажиров.