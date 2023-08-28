Транспорт 28 августа 2023, 11:21 Запуск МСД улучшит транспортное обслуживание более 40 районов Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: запуск МСД улучшит транспортное обслуживание столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский скоростной диаметр (МСД) — один из самых масштабных транспортных проектов в столице. Его полноценный запуск улучшит обслуживание более 40 районов. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В целом эта городская трасса улучшит транспортное обслуживание более 40 районов города, то есть фактически каждого третьего района города», — подчеркнул он.

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Трасса соединит 14 самых крупных вылетных магистралей города. Это сэкономит время автомобилистам до 85 минут, а также позволит интегрировать транспортную сеть Москвы с федеральными трассами и организовать комфортную логистику внутри мегаполиса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал МСД крупнейшим проектом дорожного строительства в мире.