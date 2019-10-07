Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Новые сроки уже документально зафиксировали и передали в правительство России. При этом пассажирские перевозки стартуют уже в конце этого года.

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«Движение по железнодорожной части Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Подходы к мосту запустят одновременно с мостом. Двухпутные дороги свяжут его с сетью дорог на материке и полуострове. Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года — для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки», — сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

При возведении подхода к мосту строители откопали античную усадьбу в районе Керчи. Комплекс из 40 помещений и девяти дворов датируется концом V — началом III века до нашей эры.

На заявление Минтранса о переносе сроков запуска грузового сообщения Крыма с материковой Россией отреагировал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Сергей Цеков. В беседе с RT он подчеркнул важность грузового движения по мосту, так как, по его словам, после 2014 года Крым стал «островом» из-за действий Украины.

«Это полное восстановление транспортного сообщения с Крымом, то, чего мы ждем многие годы. Шаг за шагом транспортное сообщение восстанавливается. Мы говорим и об автомобильном мосте, пассажирском железнодорожном транспорте. Из острова, которым мы стали после 2014 года, снова становимся полуостровом, связываемся с материковой частью России», — сказал Цеков.