Транспорт 28 августа 2023, 12:19 Заправки в России захотели обязать заряжать электроавтомобили «Коммерсант»: зарядки для электроавтомобилей могут появиться на АЗС Unsplash

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Министерство экономического развития России выполняет поручение правительства и разрабатывает инициативу по обязательной установке на автозаправках зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на протокол июльского совещания главы департамента секторов экономики ведомства.

По информации издания, Минэномразвития установит критерии, по которым станут выбирать места для установки ЭЗC. Например, важна будет протяженность транспортных сетей и экономическая целесообразность.

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Представители министерства уточнили, что сейчас обсуждается вопрос об установке зарядных станций для электромобилей на АЗС на главных федеральных трассах, которые охватывают огромное количество транспорта. Пока точно не ясно, как будут отбирать заправки для этих целей.

Ранее эту идею обсуждали в 2016–2021 годах. Однако проект никто так и не реализовал из-за того, что в России не существовало рынка электротранспорта, а также понимания того, на каких заправках нужно ставить зарядные станции.