Заправки Shell закрылись в России

Автозаправки Shell в России прекратили продажу топлива. Об этом со ссылкой на представителя британско-голландской компании написало РИА «Новости».

Заправлять бензином и соляркой прекратили на всех АЗС, которые вошли в сделку Shell с «Лукойлом». Но магазины и кафе на автозаправочных станциях продолжают обслуживать посетителей, сообщил представитель компании.

На заправках Shell появились уведомления, что с 15 мая они временно закрываются, передал «Интерфакс». Также прекращает работу программа лояльности Shell ClubSmart. Ее участники, накопившие баллы до 13 мая включительно, могут успеть списать их до 20 мая.

О планах закрытия своих заправок в России компания Shell объявила в начале месяца. А на прошлой неделе стало известно, что компания «Лукойл» подписала соглашение о покупке российской «дочки» Shell. Если сделку одобрит ФАС, «Лукойл» полностью выкупит ООО «Шелл Нефть», владеющее не только сетью АЗС, но и заводом по производству смазочных материалов в Тверской области.

Сеть российских заправок Shell насчитывает порядка 370 АЗС, работающих в 28 городах РФ.