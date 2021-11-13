Запчасти с припаркованных авто стали чаще красть в России

Количество случаев кражи запчастей с припаркованных машин резко выросло в России. Их число увеличилось практически на треть, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на отчет компании «Ренессанс Страхование».

Число правонарушений, связанных с кражей автозапчастей, заметно увеличилось в период с января по октябрь. Элементы экстерьера, к которым относятся молдинги и эмблемы, стали красть на 28% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Дополнительное оборудование в салоне стало пропадать чаще на 17%. Речь идет о магнитолах, видеорегистраторах и так далее. Кража колес увеличилась на 14%, а конструктивных элементов, таких как дворники и фары, — на 18%.

По данным «АльфаСтрахования», чаще всего воры автозапчастей орудовали в 2021 году на Урале и в Сибири. В 2020-м случаи краж в основном фиксировались на юге России.

«Имеются случаи хищения значительного объема деталей, то есть фактически разбора машины „по кругу“ (фары, противотуманные фонари, габаритные фонари, бампер, зеркала, щетки, молдинги)», — рассказал директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

Он добавил, что среди заявлений были также случаи кражи всех колес машины или отдельных частей.