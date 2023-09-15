Эксклюзив 15 сентября 2023, 20:48 Запчасти дешево. Россиянам посоветовали выбирать отечественные автомобили Автоэксперт Попов: предвзятость к российскому автопрому должна отойти в небытие РИА «Новости»

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Российские автомобили назвали более удобными в эксплуатации за счет дешевых комплектующих. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «360» в качестве примера привел автомобиль Lada Vesta.

«Vesta — это автомобиль, созданный иностранным дизайнером в холдинге, который в свое время включал Nissan и Renault. Поэтому в Vesta присутствует качество. Ее сделали более бюджетной за счет того, что использовали при сборке дешевые материалы», — пояснил он.

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Попов заметил, что на личном опыте как владелец Lada убедился в надежности отечественных автомобилей.

«У меня от интенсивности эксплуатации, частых поездок на море начали плохо работать кнопки на двери, которые управляют стеклопакетами. Я заказал [на маркетплейсе] такой блок за 1000 рублей и поменял буквально за три минуты. Точно такой же, к примеру, для Suzuki будет стоит уже 23 тысячи рублей», — обратил внимание он.

В отличие от многих иномарок, добавил Попов, на автомобили российского производства проще найти необходимые запчасти. Поэтому все предубеждения автолюбителей к отечественному автопрому должны отходить в небытие, резюмировал эксперт.