Вице-президент Национального автомобильного союза посоветовал запастись запчастями

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» приостановку поставок машин от западных компаний.

«Перспективы категорически туманны. Санкции уже в действии, производители уже отказались поставлять автомобили. По поводу запчастей пока сказать сложно, но точно вся дилерская сеть пересматривает стоимость запчастей», — отметил Хайцеэр.

Он заметил, что продажи либо вообще остановились, либо идут неохотно и вяло. По его словам, скорее всего, придется обращаться к старым чертежам и поднимать старых производителей запчастей к отечественным машинам.

«Я думаю, что было бы уместно по крайней мере на два-три ТО запастись запчастями, проверить техническое состояние автомобиля, устранить все неисправности и приготовиться к долгому и муторному ожиданию будущего», — добавил вице-президент Национального автомобильного союза.