Транспорт 05 сентября 2023, 07:51 Запасные аэродромы приняли 5 перенаправленных из Внуково и Шереметьево рейсов Росавиация: Внуково и Шереметьево ограничивали полеты, 5 рейсов перенаправили Pxhere

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В Москве ради безопасности вводили временные ограничения на полеты. Пять самолетов посадили на запасных аэродромах, сообщила Росавиация.

«Были временно ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево, в этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов», — сообщили в ведомстве.

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Пассажиры добрались до пунктов назначения. Экипажи самолетов, наземные службы и диспетчеры приняли меры безопасности. С семи часов утра ограничения на полеты сняли, аэропорты Москвы и Жуковский продолжили работать в штатном режиме.

По данным сервиса «Яндекс Расписание» на шесть часов утра в Домодедово, Внуково и Шереметьево задержали 14 рейсов, еще пять отменили. Ночью в Московской, Тверской и Калужской областях сбили беспилотники самолетного типа. Никто не пострадал, разрушения получил один бытовой объект.