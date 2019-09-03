Занижение скоростного лимита на аварийных участках назвали неэффективной мерой

ЦОДД объяснил ограничение скорости до 80 км на МКАД Подробнее

«Мы видим достаточно большое количество проблем с рваными скоростными режимами, когда на трассе без изменения внешних условий вдруг ставятся знаки с ограничением 60 километров в час, например, на 80-километровой трассе. Либо лимит сокращается с 60 до 40. Это неправильно и воспринимается водителями очень плохо», — пояснил Евсин.

Он разглядел в резких изменениях скоростных лимитов бюрократический подход. По его словам, таким образом «город хочет заработать». Между тем, опыт и статистика показывают, что такие меры не работают и не приводят к желаемом результату.

Ранее Есин сообщил, что ограничение скорости — это предложение одного конкретного управления ЦОДД. Он также отметил существующую в стране проблему - россиян не оповещают об изменениях дорожных условий.